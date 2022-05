Targoviste: Incepe elaborarea studiului de fezabilitate pentru inelul 2 de centura

Presedintele Consiliului Judetean Dambovita, Corneliu Stefan, a semnat, astazi - 2 mai 2022, contractul pentru elaborarea studiului de fezabilitate in vederea realizarii inelului 2 de centura a municipiului Targoviste.Documentatia urmeaza sa fie gata in cel mult 6 luni si se va concretiza in identificarea celei mai bune solutii pentru a crea conditii de trafic sigur si rapid in zona municipiului Targoviste si a comunelor din jur. Contractul semnat astazi are o valoare de aproximativ 3 ... citeste toata stirea