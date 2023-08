Un tanar de 19 ani a fost retinut de politistii din Targoviste intr-un dosar de santaj si urmeaza sa fie prezentat in fata magistratilor pentru dispunerea unei masuri preventive.In perioada 18 - 24 august 2023, barbatul a constrans o fosta iubita, in varsta de 18 ani, din Targoviste, sa intretina raporturi sexuale cu el si sa ii transfere diferite sume de bani, in caz contrar urmand sa publice in mediul ... citeste toata stirea