TARGOVISTE: Locuintele ANL din zona Dambovita Mall vor fi date in folosinta in primavara anului viitor

Cele doua blocuri de locuinte pe care Agentia Nationala a Locuintei le construieste in Targoviste, in zona Dambovita Mall, destinate cadrelor medicale si specialistilor din domeniul educatiei, vor fi date in folosinta in primavara anului viitor. Anuntul a fost facut in aceasta dimineata de catre Cristian Stan, primarul municipiului.Pentru a veni in completarea proiectului, administratia locala va realiza aici parcari, va asigura racordarea la utilitati si va amenaja zona cu tot ceea ce va fi ... citeste toata stirea