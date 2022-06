Targoviste: Lucrari importante in Cartierul Sagricom. Investitiile vor fi finalizate in toamna. VIDEO

Primarul municipiului Targoviste, Daniel Cristian Stan, si cei doi viceprimari, Monica Ilie si Catalin Radulescu, s-au aflat, in aceasta dimineata, pe santierul din Cartierul Tineretului - Sagricom, acolo unde se construieste o gradinita. Investitia se deruleaza in parteneriat cu Ministerul Educatiei si se apropie de finalizare.Edilul a declarat la finalul vizitei ca imobilul va fi dat in folosinta cel mai probabil odata cu inceperea anului scolar 2022-2023. Cladirea va dispune de trei sali ... citeste toata stirea