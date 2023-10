Lasata in paragina peste 30 de ani, zona din proximitatea Complexului de Natatie, unde exista Baza de Agrement Crizantema, a fost transformata radical. Administratia locala targovisteana desfasoara aici doua proiecte complementare. Unul de amenajare a celui mai mare parc ce a fost construit dupa Revolutie, iar celalalt ce are in vedere curatarea lacului. "Aici mai avem foarte putin si finalizam o investitie foarte importanta pentru targovisteni. Este vorba despre cel mai mare parc construit in ... citeste toata stirea