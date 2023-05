La data de 19 mai a.c. intrucat in municipiul Targoviste vor fi intreprinse activitati circumscrise meciului de fotbal, politistii din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Dambovita vor fi prezenti la datorie, in sprijinul cetatenilor, pentru a preveni orice abatere de la normele in vigoare. Precizam faptul ca in intervalul orar 17.00-23.00, circulatia va fi restrictionata astfel: pe strada Coconilor, atat dinspre Calea Domneasca, cat si dinspre strada Cornel Popa, se va permite doar ... citeste toata stirea