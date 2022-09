TARGOVISTE: Modernizarea infrastructurii stradale continua

Primaria municipiului Targoviste a semnat contractul de modernizare si reabilitare a strazilor din cartierul Prepeleac. "Lucrarile vor debuta in cel mult 2 saptamani, iar durata de executie nu va depasi 6 luni de la emiterea ordinului de incepere a lucrarilor!", transmite primarul Cristian Stan.De precizat ca programul de reabilitare a strazilor din municipiu acum in derulare, vizeaza zeci de artere rutiere.17 strazi cu o lungime de peste 12 km, vor fi reabilitate si modernizate in cadrul ... citeste toata stirea