Dupa ani si ani in care a zacut incadrat intre grilaje de metal si plasa de sarma pentru a nu se prabusi, unul dintre cele mai cunoscute si vizionate monumente ale Targovistei, aflat intr-o zona de larga circulatie, va fi restaurat si pus in valoare. Poarta "Dealul Vanatorilor", din imediata apropiere a Complexului Curtea Domneasca si a Parcului Chindia, plus intregul perimetru din jurul acestui obiectiv istoric vor intra in ample lucrari de refacere, respectandu-se patina vremurile trecute, ... citeste toata stirea