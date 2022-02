TARGOVISTE: Noua autogara prinde contur

Prima autogara construita dupa anul 1989 din municipiul Targoviste prinde contur. Vremea favorabila a tinut cu administratia publica locala, lucrarile fiind in plina desfasurare.Astfel, in locatia de langa Complexul Turistic de Natatie se va construi un depou, dar si o statie de capat dotata cu tot ceea ce este necesar. Investitia se realizeaza cu bani europeni si este parte componenta proiectului de modernizare a transportului public in comun."Este vorba despre un proiect finantat pe fonduri ... citeste toata stirea