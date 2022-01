Targoviste: Nu se vor atribui locuri de parcare acolo unde nu ramane o rezerva de 10-15%

Primarul municipiului Targoviste, Daniel Cristian Stan, a anuntat, astazi - 11 ianuarie 2022, ca nu se vor atribui locuri de parcare in zonele unde nu va ramane o rezerva de 10-15%, pentru ca municipalitatea nu-si doreste sa genereze dispute intre locatari. De asemenea, spune edilul, este normal sa ramana locuri de parcare "la liber", intrucat oamenii se mai muta sau isi cumpara masina. In plus, considera ca trebuie sa existe spatii unde sa-si poata lasa autoturismul si persoanele care vin in ... citeste toata stirea