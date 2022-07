TARGOVISTE: o noua zona de recreere se construieste pe strada Matei Vladescu, din cartierul Mihai Viteazul

Inca un proiect pentru regenerare urbana este implementat de administratia locala targovisteana. Astfel, in cartierul Mihai Viteazul, pe strada Matei Vladescu, este in derulare constructia unui miniteren de baschet, un spatiu de fitness, dar si un loc de recreere cu spatii verzi, gazon, arbusti ornamentali, flori si mobilier urban.Potrivit edilului Cristian Stan, lucrarile se vor finaliza in cursul lunii viitoare."In cartierul Mihai Viteazul din municipiul Targoviste, pe strada Matei Vladescu, ... citeste toata stirea