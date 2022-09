Targoviste: Parc de fitness si recreere, deschis in Micro IX. Afla aici ce urmeaza!

Crearea unor spatii verzi, a unor locuri de destindere, de petrecere a timpului liber intr-un mod placut si sanatos este una dintre preocuparile de baza ale administratiei municipiului Targoviste. Se poate vedea cu ochiul liber cum in mai toate cartierele au aparut asemenea oaze de recreere, toate amenajate cu simti estetic, in ton cu civilizatia si confortul european.Cu cateva luni in urma, ne aflam in Cartierul Mihai Viteazul (Micro IX), unde se deschidea, in prezenta primarului Cristian ... citeste toata stirea