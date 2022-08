Targoviste: Parcare noua in Micro 4, pe amplasamentul unei foste centrale termice

Primaria Targoviste a demarat o ampla campanie de regenerare urbana, tintindu-se din punct de vedere investitional, cu predilectie, cartierele municipiului. Asa cum a precizat seful administratiei publice locale, Daniel Cristian Stan, se are in vedere reabilitarea si refacerea de la zero a infrastructurii stradale si amenajarea de parcari. Se cauta cele mai bune solutii de implementare a acestor proiecte extrem de utile pentru comunitate.Astazi, primarul Cristian Daniel Stan, viceprimarii ... citeste toata stirea