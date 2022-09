Parcul destinat activitatilor sportive pe care Primaria Targoviste il amenajeaza in Cartierul Mihai Viteazul (Micro IX), in zona strazii Matei Vladescu, mai precis in perimetrul dintre Scoala Nr. 8 si Locul de joaca "Aschiuta", este aproape gata - spune edilul Daniel Cristian Stan.Practic, un teren de aproximativ 1.000 mp, care a fost inutilizabil in ultimii ani din cauza ... citeste toata stirea