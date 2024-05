Targoviste, pe podiumul national la fonduri UE

*Fondurile europene, accesate prin Programul Operational Regional, au fost esentiale pentru finalizarea numeroaselor proiecte din orasMunicipiul Targoviste a atins un remarcabil loc 3 la nivel national in privinta valorii fondurilor europene atrase, cu un raport impresionant de 868 de euro per locuitor. Aceasta performanta plaseaza Targovistea pe primul loc in Regiunea de Dezvoltare Sud-Muntenia, in clasamentul municipiilor resedinta de judet.Fondurile europene, accesate prin Programul ... citește toată știrea