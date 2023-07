Consilierul local municipal PNL Dan Alexandru Tica, inspector scolar general adjunct ISJ Dambovita, face apel la targovisteni sa semneze petitia online "Investind in copii, investim in viitor" pentru sustinerea proiectului care vizeaza acordarea unor vouchere pentru sport, in valoare de 200 lei lunar, de catre administratia publica locala, copiilor din oras, care sa le utilizeze pentru achitarea abonamentului necesar practicarii unei discipline sportive sau pentru achizitionarea de echipament ... citeste toata stirea