Targoviste: PNL insista pentru amenajarea ariei naturale "Padure Parc Priseaca"

Cei cinci alesi PNL din Consiliul Local Municipal Targoviste au depus la Primarie un proiect care vizeaza transformarea a 40 de hectare din Padurea Priseaca in padure parc, un perimetru in care targovistenii, si nu doar ei, sa-si poata petrece timpul liber. Este un concept implementat cu succes in alte state, fiind extrem de apreciat de populatie. Amenajarile vor presupune interventii minime asupra vegetatiei existente. Se revine practic la initiativa avansata anul trecut de catre Adrian Bercu, ... citeste toata stirea