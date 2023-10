Pe strada Cornel Popa, in spatele Gradinii Zoologice, administratia locala targovisteana, cu fonduri de la bugetul local, construieste o parcare cu aproximativ 30-40 de locuri. Potrivit declaratiilor primarului Daniel Cristian Stan, investitia va fi finalizata in primavara anului viitor si se ridica la valoarea de 700.000 lei. "Am anuntat ca zona Parcului Chindia si Parcul Chindia in ansamblul sau devine un punct in care sunt realizate foarte multe investitii. Acum se amenajeaza o parcare de ... citeste toata stirea