TARGOVISTE: Primaria demareaza investitii pentru refacerea pavimentului pietonal din zona blocurilor H

In aceste zile, primaria municipiului Targoviste implementeaza un proiect care are in vedere refacerea zonei pietonale in fata blocurilor H (tronsonul de blocuri cuprins intre Biserica Sarbi si Tribunal). Potrivit primarului Cristian Stan, infrastructura de aici, degradata, veche de zeci de ani, va fi inlocuita cu un paviment de culoare rosiatica, iar mai apoi, pe el vor fi montate diferite figuri geometrice."Primaria Targoviste implementeaza aici un proiect important de refacere a intregii ... citeste toata stirea