In contextul situatiei din Ucraina, primaria municipiului Targoviste pune la dispozitia refugiatilor:- 40 de locuri de cazare si masa in cladirea de pe strada Vlad Esepes, nr. 6 C (la Centrul rezidential pentru victime ale violentei domestice);- birou de consiliere juridica in incinta Centrului;- asistenta medicala;- interpret de ... citeste toata stirea