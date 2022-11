Targoviste: Prins la volan sub influenta unor substante psihoactive

Lucratorii din cadrul Politiei Municipiului Targoviste au depistat, ieri - 28 noiembrie 2022, in jurul orei 19:35, pe strada Stanica Ilie, un barbat de 34 de ani, din comuna Baleni, in timp ce conducea un autoturism, desi s-ar fi aflat sub influenta unor substante psihoactive.Soferul a fost condus la spital pentru recoltarea de probe biologice. Rezultatul preliminar a iesit pozitiv, ceea ce demonstreaza ca barbatul consumase substante ... citeste toata stirea