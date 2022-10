TARGOVISTE: Proiecte in valoare de peste 48.000.000 euro depuse de primarie, intr-o saptamana

Potrivit primarului Cristian Stan, administratia locala a municipiului Targoviste, a depus, saptamana trecuta, proiecte in valoare de peste 48.000.000 euro. Investitiile vor fi finantate prin Programul National de Redresare si Rezilienta -PNNR- si vor viza diferite domenii, de la reabilitarea si modernizarea mai multor unitati de invatamant, la continuarea dezvoltarii sistemului de transport public in comun prin achizitionarea de autobuze si implementarea sistemelor de management urban (ITS). ... citeste toata stirea