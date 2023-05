Vineri - 19 mai 2023, de la ora 20:00, avem meci de fotbal pe stadionul din Targoviste, odata cu finalizarea lucrarilor de reconstructie. AFC Chindia va intalni FC Voluntari, partida urmand sa se dispute cu casa inchisa, toate cele 7.000 de bilete puse in vanzare fiind epuizate inca de ieri.Intre masurile de ordine si siguranta publica, vor fi si restrictii in trafic, in zona adiacenta stadionului, respectiv pe strazile Justitiei, Calea Domneasca, Coconilor, Prof. Cornel Popa, Nicolae Dobrin ... citeste toata stirea