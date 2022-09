TARGOVISTE: S-a dat in folosinta o noua zona de recreere in cartierul Mihai Viteazul

In cartierul Mihai Viteazul din municipiul Targoviste, pe strada Matei Vladescu, administratia locala targovisteana a derulat un proiect de regenerare urbana, si anume, a fost amenajat un spatiu de fitness si a unui mini-teren de baschet. Este o investitie care se desfasoara pe o suprafata de aproximativ 1000 de metri patrati care cuprinde si spatiu verde, bancute, plante ornamentale, dar si alei. In aceasta locatie, in trecut, a existat un loc de joaca pentru copii, dar de foarte mult timp nu ... citeste toata stirea