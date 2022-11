TARGOVISTE: S-a redeschis bazinul de inot din Micro 3. Deocamdata, accesul este permis doar elevilor inscrisi la Clubul Sportiv Scolar

Bazinul de inot din microraionul 3 a fost resdeschis, asta dupa ce administratia locala targovisteana l-a transmis in administrarea Clubului Sportiv Scolar. In toata perioada in care accesul nu a mai fost posibil s-au facut investitii in reamenajarea lui, igienizare si tot ceea ce a fost necesar pentru ca unitatea sa functioneze la cei mai buni parametrii si sa ofere conditii optime elevilor."Se redeschide o investitie pe care targovistenii din aceasta zona au cerut-o. Este o alta forma de ... citeste toata stirea