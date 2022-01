Targoviste: Santul si valul Cetatii fac obiectul unui proiect de restaurare si conservare

Primaria Targoviste are in pregatire un proiect care vizeaza restaurarea, conservarea si punerea in valoare a santului si valului Cetatii. Va fi, spune primarul Daniel Cristian Stan, cea mai importanta investitie a municipalitatii pentru exercitiul financiar european 2021-2027.De asemenea, a precizat edilul, va fi depus un proiect pentru modernizarea transportului public de calatori pe traseele din afara orasului si altul care vizeaza crearea de piste pentru biciclisti si a unor zone ... citeste toata stirea