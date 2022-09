TARGOVISTE: Schimba PET-UL cu biletul! Bilete de autobuz in schimbul reciclarii!

Astazi, in cadrul campaniei "Romania schimba PET-UL cu biletul", targovistenii pot calatori cu mijloacele de transport in comun in schimbul a cinci deseuri. Cei care duc, in parcarea oricarui magazin Kaufland, cinci doze de aluminiu, sticla sau plastic, pot obtine un bilet ce poate fi folosit pe oricare dintre traseele din municipiu.Acest demers apartine Asociatiei Act for Tomorrow si Kaufland Romania, fiind realizata in parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor, in cadrul ... citeste toata stirea