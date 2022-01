TARGOVISTE: Se lucreaza la extinderea Cresei Nr.2

In ultimii ani, administratia locala targovisteana a investit masiv in dezvoltarea si modernizarea infrastructurii educationale. Foarte multe proiecte au avut in vedere invatamantul ante-prescolar, in acest moment fiind in plina desfasurare lucrari la Cresa Numarul 2. Potrivit declaratiilor primarului Cristian Stan, acest obiectiv de investitii va fi finalizat in toamna acestui an si presupune extinderea unitatii cu o cladire noua si, in acelasi timp modernizarea, reabilitarea si dotarea celei ... citeste toata stirea