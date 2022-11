TARGOVISTE: Se lucreaza la tribuna noua, la stadionul Eugen Popescu

Lucrarile de reabilitare si modernizare ale stadionului municipal "Eugen Popescu" avanseaza cu fiecare zi care trece. In cursul acestei dimineti, executivul primariei Targoviste a fost prezent pe teren pentru a prezenta stadiul la care se afla in acest moment proiectul."Fata de ultima conferinta de presa pe care am organizat-o aici, la stadionul "Eugen Popescu" , diferenta este enorma. (...) In sala de conferinte a fost facuta pardoseala, mai este de finalizat zugraveala si de pus caloriferele. ... citeste toata stirea