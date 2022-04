Un sofer in varsta de 62 de ani a pierdut controlul asupra directiei de mers si s-a oprit cu masina in gardul unei locuinte. Evenimentul rutier s-a produs, in urma cu putin timp, pe Calea Domneasca, din Targoviste.Ajunsi la fata locului, dupa ce l-au testat cu etilotestul, politistii au ... citeste toata stirea