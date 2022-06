Targoviste: Soferul care a provocat accidentul de pe strada Laminorului a fost retinut

Politistii damboviteni l-au retinut, astazi - 11 iunie 2022, pe tanarul de 26 de ani care a provocat, ieri, un grav accident rutier pe strada Laminorului din municipiul Targoviste (centura). Barbatul s-a urcat baut la volan (0,70 mg/l alcool pur in aerul expirat) si fara sa detina permis de conducere. De asemenea, se pare ca se afla si sub influenta unor substante psihoactive.Banuitul a fost introdus in Centrul de Retinere si Arestare Preventiva Dambovita, urmand sa fie prezentat unitatii de ... citeste toata stirea