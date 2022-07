Targoviste: Stadionul de la UM Gara, in licitatie publica

Compania Nationala de Investitii a lansat licitatia publica pentru construirea unui stadion nou in municipiul Targoviste, in zona fostei unitati militare de la gara.Proiectul are o valoare de aproximativ 300 de milioane de lei, din care 25 de milioane de lei reprezinta contributia Consiliul Judetean Dambovita care a pus la dispozitie si terenul necesar.Cat priveste detaliile tehnice, vorbim, de fapt, despre un complex sportiv judetean si regional, dupa cum a punctat presedintele CJ ... citeste toata stirea