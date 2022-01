Targoviste: Stadiul lucrarilor de reabilitare a pasajului din zona Pavcom

In primavara acestui an, vor fi finalizate lucrarile de reabilitare a pasajului peste calea ferata din zona Pavcom Targoviste - a anuntat primarul Daniel Cristian Stan.Proiectul, care presupune interventii complexe, de la structura de rezistenta pana la refacerea integrala a caii de rulare, a trotuarelor, a hidroizolatiei, a rosturilor sau a parapetilor, este implementat cu fonduri europene nerambursabile. In aceasta perioada se lucreaza la noul sistem de iluminat public si la parapetii de ... citeste toata stirea