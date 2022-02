TARGOVISTE: Teatrul "Tony Bulandra" va imbraca haine noi

Administratia locala targovisteana schimba infatisarea teatrului municipal "Tony Bulandra". Institutia de cultura, atat in spatiile din interior cat si la exterior, a intrat intr-un amplu proces de reabilitare si modernizare. Dupa zeci de ani in care nu s-au facut investitii pe acest segment, acum, primaria Targoviste a alocat in jur de 3 milioane de lei pentru lucrari ce vor schimba radical amplasamentul.Deja muncitorii sunt prezenti pe santier si lucreaza la aspecte ce tin de curtea ... citeste toata stirea