TARGOVISTE: Transport local gratuit pentru elevi

Vesti bune pentru elevii targovisteni. In aceasta dimineata, consilierii locali, in cadrul sedintei, au aprobat proiectul aflat pe ordinea de zi care prevedea acordarea de gratuitate pentru elevi pentru transportul public in comun."Astfel, potrivit unei hotarari aprobate in sedinta de Consiliu Local din aceasta dimineata, se asigura gratuitatea la transportul public local de persoane pentru elevii targovisteni. Sumele necesare decontarii contravalorii transportului public sunt suportate de la ... citeste toata stirea