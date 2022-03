Targoviste: Transport public gratuit pentru toti elevii din municipiu

Consiliul Local Municipal Targoviste a aprobat, saptamana aceasta, mai multe facilitati pentru locuitorii orasului. Este vorba despre elevi si pensionarii cu venituri sub 1.800 lei/luna. Acestia vor putea circula, de acum inainte, gratuit cu mijloacele de transport public local. Sumele necesare pentru decontarea serviciilor vor fi suportate din bugetul Primariei.In acest sens, elevii cu domiciliul in Targoviste trebuie sa se adreseze unitatilor de invatamant cu o cerere in acest sens, urmand ... citeste toata stirea