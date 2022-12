TARGOVISTE: Un spectacol uimitor de jocuri de lasere si drone au luminat cerul municipiului! S-a deschis Oraselul lui Mos Craciun

In aceasta seara s-a dat startul celor mai frumoase evenimente din an organizate la Targoviste. Cerul municipiului a fost luminat minute in sir de un spectacol extraordinar de lasere, urmat de un joc al dronelor, iar la final de aprinderea bradului de Craciun si a iluminatului festiv.Sute de oameni au fost prezenti in Piata Tricolorului (platoul Prefecturii) pentru a lua parte la eveniment.Tot in aceasta searaa a fost deschis si ... citeste toata stirea