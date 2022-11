Targovistea imbraca "hainele" de sarbatori

*La fel ca in fiecare an, toata zona centrala a orasului va fi impodobita, dar si bulevardele si strazile din Targoviste, unde au fost instalati turturi luminosi, leduri albe, perdele de lumini, bannere luminoase etc. *Totodata, in Piata Tricolorului au fost montate si casutele lui Mos Craciun unde probabil va fi instalat si Targul de CraciunMunicipiul Targoviste se pregateste sa-si imbrace "hainele" de sarbatoare! In aceste zile au fost montate instalatiile pentru iluminatul festiv. La fel ... citeste toata stirea