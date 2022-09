Targovistea, in prefacere urbana

*Odata cu realizarea acestui obiectiv, administratia publica locala mai bifeaza o reusita pe ceea ce inseamna dezvoltarea municipiului TargovistePrimarul municipiului Targoviste, Daniel Cristian Stan, a anuntat ca lucrarile la noul proiect aflat in derulare in cartierul Mihai Viteazul, in vecinatatea strazii Matei Vladescu, se apropie de final! Inainte de inceperea lucrarilor, zona respectiva, care se intinde pe o suprafata de aproximativ 100 de metri patrati, se afla intr-un continuu proces ... citeste toata stirea