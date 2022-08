Targovistea, in sarbatoare inaltatoare a Sfantului Ierarh Nifon

*Peste 3.000 de tineri au participat in prima zi, miercuri, 10 august, la Pelerinajul Tinerilor, moment in care racla cu sfintele moaste a fost purtata in procesiune *In ziua de joi, 11 august, chiar de la primele ore ale diminetii, foarte multi credinciosi, din intreaga Eparhie, din judetele invecinate, dar si din tara, au venit la Catedrala din Targoviste pentru a lua parte la Sfanta LiturghieLa Targoviste, in vechea capitala munteana, au avut loc, in zilele de 10 si 11 august 2022, sub ... citeste toata stirea