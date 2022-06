Targovistenii au vazut Turnul Chindiei in flacari sau crapat in mii de bucati. "E magic" VIDEO

In perioada 1 -5 iunie, judetul Dambovita este in sarbatoare. Organizate pentru prima data, "Zilele Judetului" sunt marcate la implinirea a 510 de ani de atestare documentara. Sambata, Curtea Domneasca a fost redeschisa dupa restaurarea Turnului Chindiei, iar un spectacol "colorat" i-a incantat pe cei prezenti. In mai multe locatii din judet au fost organizate zeci de actiuni la muzee, in biblioteci, in Piata Tricolorului, pe strazile vechii Cetatii de Scaun de la Targoviste, la Potlogi sau ... citeste toata stirea