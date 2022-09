Targovistenii isi pot incarca gratuit gadget-urile prin sistemul EcoPlant montat in scuarul Primariei

Astazi - 14 septembrie 2022, a fost lansat la Targoviste, in premiera in Romania, sistemul EcoPlant care produce energie verde invartindu-se dupa razele soarelui. Proiectul este implementat de GBC Group, in parteneriat cu Primaria Municipiului Targoviste, si permite incarcarea gratuita a device-urilor precum: telefoane, tablete, laptop-uri, biciclete si trotinete electrice etc. Sistemul fotovoltaic EcoPlant va ramane in scuarul Primariei timp de mai multe luni - a precizat edilul Daniel ... citeste toata stirea