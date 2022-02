Tarile fara pandemie Covid-19. Au sub 100 cazuri de la debutul crizei globale

Chiar daca virulenta SARS-CoV-2 a fost extrem de mare, mai ales in ultimele luni, sunt si tari/regiuni din lume in care infectarile pot fi numarate pe degete. Pandemia de Covid-19 a fost declarata la inceputul anului 2020. Cercetatorii care studiaza circumstantele aparitiei virusului in China au calculat ca prima infectare la om a avut loc cel mai devreme in octombrie 2019. Un studiu realizat anul trecut arata ca virusul a aparut in provincia Hubei din China, nu in alta parte. De la cateva ... citeste toata stirea