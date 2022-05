Teatrul Tony Bulandra cauta voluntari pentru Festivalul Babel. Artisti din 13 tari vor veni la Targoviste

Teatrul Tony Bulandra cauta voluntari pentru Festivalul BABEL - Festivalul International al Artelor Spectacolului, aflat la editia a X-a, care va avea loc in perioada 10-19 iunie. Doritorii sunt rugati sa se prezinte cu o copie a actului de identitate si o adeverinta medicala care atesta ca sanatosi.Tema BABEL 2022 este "Limbaj", iar organizatorii si-au propus ca aceasta editie sa aduca in fata publicului spectacolele si evenimentele artistice vor pune in lumina limbajul ca element vital al ... citeste toata stirea