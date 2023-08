Astazi - 29 august 2023, in Sala Mare a Teatrului Tony Bulandra din Targoviste, s-a consumat un spectacol unic, dramatic, trist. Un omagiu prietenesc, colegial, adus din suflet celui care a fost si ramane vesnic in amintiri, in sufletele prietenilor, ale celor cu care a lucrat, in analele artei dramatice: Hugo Wolff.Renumitul coregraf sibian, particica din echipa Teatrului Tony Bulandra, unde, de-a lungul anilor, a contribuit la punerea in scena a unor adevarate capodopere, a trecut la cele ... citeste toata stirea