Teren multifunctional in cartierul Sagricom

*Noua investitie are scopul de a imbunatati infrastructura si de a raspunde nevoilor comunitatiiExecutivul Primariei Targoviste a sustinut o conferinta de presa in cartierul Sagricom, unde administratia publica locala a anuntat demararea unui proiect de construire a unui teren multifunctional. La eveniment au participat primarul Daniel Cristian Stan, alaturi de viceprimarii Monica Ilie si Catalin Radulescu. In cadrul conferintei, edilul sef a oferit detalii despre investitia deja in curs de ... citește toată știrea