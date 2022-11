Testare genetica gratuita pentru bolnavii diagnosticati cu cancer, din 2023

Cancerul a fost si va ramane in continuare o problema majora de sanatate publica, atat la nivel national, cat si la nivel mondial, fiind prima sau a doua cauza de decese premature (la varste cuprinse intre 30 si 69 de ani) in 134 de tari (sursa: OMS -International Agency for Research on Cancer)La nivel national, un prim pas spre normalitate il reprezinta Legea nr. 292/08.11.2022 pentru prevenirea si combaterea cancerului, lege prin care a fost aprobat "Planul national de prevenire si ... citeste toata stirea