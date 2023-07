Cancerul apare si se dezvolta in corp in urma unor mutatii in structura ADN si/sau ARN a celulelor, care afecteaza functionarea si cresterea normala a acestora, ducand la declansarea bolii. Tipul de cancer este insa unic pentru fiecare pacient in parte, acesta depinzand de tipul mutatiei, numarul acestor mutatii sau localizarea in corp.Astfel, chiar daca doi pacienti au acelasi tip de cancer, cu aceeasi localizare, deoarece mutatiile care apar in aceste cancere vor fi diferite, este posibil ... citeste toata stirea