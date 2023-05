Politistii din cadrul Serviciului de Investigatii Criminale, sub coordonarea unui procuror de la Parchetul de pe langa Judecatoria Targoviste, au documentat activitatea infractionala a unui barbat, de 35 de ani, din Doicesti, cercetat in cadrul unui dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de viol. In urma investigatiilor efectuate, a reiesit faptul ca in perioada septembrie 2014 - mai 2019, banuitul ar fi intretinut relatii sexuale cu o minora de 14 ani (varsta actuala), fiica ... citeste toata stirea