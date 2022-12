Si in acest an, Mos Craciun ajunge in orasul Racari. Timp de doua zile, batranelul cu barba alba, cu desaga plina, va imparti daruri atat celor mici cat si celor mari.Astfel, pe data de 20 decembrie, mosul va poposi, pentru cateva ore la: Gradinita Ghimpati (Camin ... citeste toata stirea